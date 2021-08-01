В USADA призвали обнародовать тесты россиян на допинг

"Призываем обнародовать все тесты отдельных спортсменов по всем видам спорта из всех стран, в том числе из США, но особенно из России, учитывая её доказанную коррумпированность. Мир заслуживает знать, действительно ли что-то изменилось в России", - заявил Тайгарт.