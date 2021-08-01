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Олимпиада-2020

Гендиректор USADA призвал обнародовать результаты тестов на допинг российских спортсменов

Газета.Ruиещё 3
38 минут назад

Гендиректор антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт призвал обнародовать результаты тестов на допинг российских спортсменов, передает Yahoo Sports.

В USADA призвали обнародовать тесты россиян на допинг
Фото: ТАССТАСС

"Призываем обнародовать все тесты отдельных спортсменов по всем видам спорта из всех стран, в том числе из США, но особенно из России, учитывая её доказанную коррумпированность. Мир заслуживает знать, действительно ли что-то изменилось в России", - заявил Тайгарт.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее генеральный директор Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт высказался о допинге в российском спорте.

Олимпиада-2020,Трэвис Тайгарт,Петр Чайковский,Yahoo,Всемирное антидопинговое агентство,
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