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Олимпиада-2020

Какие же наши волейболистки крутые! Учинили разгром американкам на Олимпиаде-2020

Чемпионат.com
1 час назад

Сборная России гарантировала себе выход в плей-офф из сложнейшей группы.

Битва за плей-офф: Россиянки разгромили сборную США
Фото: TORU HANAI / GETTY IMAGESTORU HANAI / GETTY IMAGES

Если кто-то и думал, что в волейбольном матче женских сборных России и США на Олимпиаде в Токио будет разгром, то не в нашу пользу. Но реальность превзошла все ожидания! Российская команда просто раскатала соперниц в трёх партиях, не дав ни малейшего шанса усомниться в своём преимуществе! Эта победа вывела нашу команду в плей-офф Олимпийских игр вне зависимости от результата последней игры со сборной Турции.

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Сборная России играла великолепно. Без преувеличения. Тот огонь, который горел в глазах девушек в матче с Китаем, не погас. Именно настрой, с которым играла наша команда, толкал её вперёд. В каждом эпизоде.

Достаточно вспомнить только момент, как Ирина Воронкова спасла безнадёжный мяч, а розыгрыш в итоге завершился в пользу сборной России. Такой необходимости, чтобы лететь на огромной скорости, а потом стелиться, едва не врезавшись в судейскую вышку, не было, ведь россиянки уверенно вели в счёте. Но даже в этот момент никто не позволил себе расслабиться, все играли до конца.

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Каждая из волейболисток показывала всё лучшее, на что способна. Такую быструю и разнообразную игру от сборной России хочется видеть всегда. И если наши волейболистки продолжат в том же духе Но лучше не загадывать.

Согласитесь, в последние годы сборная России приучила болельщиков к тому, что испытывает огромные проблемы с приёмом, а отсюда шло и всё остальное. И даже когда приём был на уровне, прямолинейные действия в атаке, медленная игра на высоких мячах, когда соперницы пешком успевали смещаться на блок, оставляли мало шансов на итоговый успех. И как началась эта Олимпиада для сборной России — безоговорочное поражение в матче с Италией.

Ничего подобного в игре россиянок в матче с американками не было. В защите происходили настоящие чудеса: Анна Малова с партнёршами уверенно цепляли практически всё, что перелетало на нашу сторону. В атаке Евгения Старцева использовала абсолютно все варианты, ибо доводка была просто отличной — и края, и первый темп, и пайпы. Наталию Гончарову соперницы просто не могли закрыть. Даже тройным блоком. Арина Федоровцева и Ирина Воронкова выбивали американок с приёма. Какие же наши волейболистки крутые!

Если просто сухие цифры, то наши набрали на 12 очков больше в атаке, выиграли блок 13:8, заработали шесть очков на подаче против одного у американок. И тащили, тащили, тащили. В общем, показали отличный волейбол в матче с одним из главных претендентов на медали в Токио. Теперь остаётся только надеяться, что это был не лучший матч сборной России на Олимпиаде-2020.

Олимпиада-2020,Волейбол,Анна Малова,Евгения Старцева,Ирина Воронкова,Наталия Гончарова,СБОРНАЯ РОССИИ,
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