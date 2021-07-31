Высокие ожидания помешали российским пловцам победить

Спортсмен Андрей Минаков объяснил, почему не смогу завоевать призовую медаль на Олимпиаде в Японии. Он посетовал на постоянные разговоры вокруг о том, что российские пловцы в Токио должны завоевать много медалей. Об этом сообщает Rambler со ссылкой на информационное агентство ТАСС.
«Что мне очень не нравится, так это разговоры о том, что у нас есть шансы на медали, в той же эстафете 4 по 100. Я считаю, что это эмоционально повлияло как на ребят, так и на меня», - отметил спортсмен.
Обладателем первого места на дистанции 100 м баттерфляем оказался представитель из США Калеб Дрессел. Второе место заняла Венгрия и спортсмен Криштоф Милак. А третье досталось спортсмену из Швейцарии.
По словам Андрея, он сделал все, что смог, чтобы обогнать соперников, но до призовых мест добраться так и не удалось. Минаков завоевал четвертое место и остался без медали.
При этом спортсмен носит титул действующего рекордсмена России в плавании баттерфляем. Кроме того, он был признан троекратным призером чемпионата мира 2019 года и получил еще несколько спортивных регалий после чемпионата Европы и летних юношеских Олимпийских игр.
Напомним, Олимпиада 2020 проходит в Токио в период с 23 июля по 8 августа. Из-за мировой пандемии и опасений вызвать рост заболеваемости коронавирусом, было решено проводить Олимпиаду без зрителей. Тем не менее, не смотря на все меры предосторожности и отсутствие зрителей, на ОИ каждый день фиксируются новые заражения.