Высокие ожидания помешали российским пловцам победить

Спортсмен Андрей Минаков объяснил, почему не смогу завоевать призовую медаль на Олимпиаде в Японии. Он посетовал на постоянные разговоры вокруг о том, что российские пловцы в Токио должны завоевать много медалей. Об этом сообщает Rambler со ссылкой на информационное агентство ТАСС.

Фото: ТАСС ТАСС

«Что мне очень не нравится, так это разговоры о том, что у нас есть шансы на медали, в той же эстафете 4 по 100. Я считаю, что это эмоционально повлияло как на ребят, так и на меня», - отметил спортсмен.

Обладателем первого места на дистанции 100 м баттерфляем оказался представитель из США Калеб Дрессел. Второе место заняла Венгрия и спортсмен Криштоф Милак. А третье досталось спортсмену из Швейцарии.

По словам Андрея, он сделал все, что смог, чтобы обогнать соперников, но до призовых мест добраться так и не удалось. Минаков завоевал четвертое место и остался без медали.

При этом спортсмен носит титул действующего рекордсмена России в плавании баттерфляем. Кроме того, он был признан троекратным призером чемпионата мира 2019 года и получил еще несколько спортивных регалий после чемпионата Европы и летних юношеских Олимпийских игр.