Российские дзюдоисты уступили в матче за бронзу в миксте

Сборная России по дзюдо не смогла завоевать бронзовые медали Олимпиады в Токио в соревнованиях смешанных команд.

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В поединке за третье место российская команда уступила израильтянам со счетом 1-4. Бронзовые медали также завоевала команда Германии, победившая сборную Нидерландов (4-2).

Российскую команду представляли Дарья Межецкая (весовая категория до 57 кг), Мадина Таймазова (до 70 кг), Александра Бабинцева (свыше 70 кг), Муса Могушков (до 73 кг), Михаил Игольников (до 90 кг) и Тамерлан Башаев (свыше 90 кг). Единственный поединок в матче за третье место в составе россиян выиграла Таймазова.

Смешанные соревнования по дзюдо проводились на Играх впервые. В личном турнире бронзовые медали выиграли Башаев, Таймазова и Нияз Ильясов.