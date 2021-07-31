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Олимпиада-2020

Российские дзюдоисты не смогли завоевать бронзовые медали Игр в турнире смешанных команд

ТАССиещё 6
2 часа назад

Сборная России по дзюдо не смогла завоевать бронзовые медали Олимпиады в Токио в соревнованиях смешанных команд.

Российские дзюдоисты уступили в матче за бронзу в миксте
Фото: ReutersReuters

В поединке за третье место российская команда уступила израильтянам со счетом 1-4. Бронзовые медали также завоевала команда Германии, победившая сборную Нидерландов (4-2).

Российскую команду представляли Дарья Межецкая (весовая категория до 57 кг), Мадина Таймазова (до 70 кг), Александра Бабинцева (свыше 70 кг), Муса Могушков (до 73 кг), Михаил Игольников (до 90 кг) и Тамерлан Башаев (свыше 90 кг). Единственный поединок в матче за третье место в составе россиян выиграла Таймазова.

Смешанные соревнования по дзюдо проводились на Играх впервые. В личном турнире бронзовые медали выиграли Башаев, Таймазова и Нияз Ильясов.

Олимпиада завершится 8 августа.

Олимпиада-2020,Дарья Межецкая,Нияз Ильясов,Михаил Игольников,Муса Могушков,СБОРНАЯ РОССИИ,
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