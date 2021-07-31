Свитолина завоевала бронзу Олимпийских игр

Украинка Элина Свитолина обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину в матче за бронзовую медаль олимпийского турнира.

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Встреча завершилась со счетом 1:6, 7:6 (7:5), 6:4 в пользу 26-летней украинки, посеянным под четвертым номером. Рыбакина имела 15-й номер посева. Свитолина завоевала первую в истории олимпийскую награду для сборной Украины в теннисе. В матче за золотую медаль встретятся чешка Маркета Вондроушова и швейцарка Белинда Бенчич (девятый номер посева).

Также в турнире принимали участие четыре российские теннисистки: Елена Веснина, Анастасия Павлюченкова, Вероника Кудерметова и Екатерина Александрова. Дальше всех по турнирной сетке продвинулась Павлюченкова, которая в четвертьфинальном матче уступила Бенчич.

Рыбакиной 22 года, она занимает 20-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Теннисистка является обладательницей двух титулов под эгидой организации. Лучшим ее результатом на турнирах Большого шлема стал выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции в 2021 году.

Свитолина располагается на шестой строчке рейтинга WTA, выиграв 15 турниров под эгидой организации. В 2019 году она дошла до полуфинала Уимблдона и Открытого чемпионата США.