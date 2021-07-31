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Олимпиада-2020

Российская саблистка Великая рассказала о несправедливости на Олимпиаде

Lenta.ru
1 час назад

Российская саблистка Софья Великая рассказала о несправедливости на Олимпийских играх. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Спортсменка обратила внимание на то, что по регламенту командных соревнований медали получают только те спортсменки, кто непосредственно участвовал в поединках. Запасной, если он не выходил на дорожку, остается без награды.

«Конечно, хотела бы обратить на это внимание. Возможно, в будущем стоит что-то изменить, так как это несправедливо. Хочется, чтобы полноценная команда получала награды и почести», — заявила Великая.

Ранее 31 августа российские саблистки стали олимпийскими чемпионками в командных соревнованиях на Играх в Токио. В решающей встрече россиянки одержали победу над командой Франции — 45:41.

В поединках турнира, помимо Великой, участвовали Ольга Никитина и София Позднякова. В качестве запасной в российской команде находилась Светлана Шевелева. Она не принимала участие во встречах и не получила золотую медаль.

Олимпиада-2020,Видео,Светлана Шевелева,София Позднякова,Софья Великая,Ольга Никитина,
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