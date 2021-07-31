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Олимпиада-2020

Песков: Путин не смотрит Олимпиаду

Ювелина Бернст
55 минут назад

Президент России Владимир Путин болеет за российских атлетов на Олимпиаде в Токио, но у него нет возможности смотреть соревнования в онлайн-формате, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его слова передает ТАСС.

Песков: Путин не смотрит Олимпиаду
Фото: ТАССТАСС

Глава государства уже поздравил с золотой медалью нашу олимпийскую чемпионку, сообщил Песков. Он отметил, что в Кремле ждут новых золотых медалей, новых призеров Олимпийских игр.

На вопрос, сможет ли российская сборная занять третье место в общем медальном зачете на Олимпиаде, представитель Кремля ответил, что "этого никто не знает".

Первую золотую медаль для сборной России на Олимпиаде в Токио завоевала 30 июля Виталина Бацарашкина в турнире по стрельбе из пистолета с 25 метров

Олимпиада-2020,Виталина Бацарашкина,Дмитрий Песков,Владимир Путин,СБОРНАЯ РОССИИ,ИТАР-ТАСС,
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