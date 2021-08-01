Глава USADA: Россия посмеялась над Играми

"Россия продолжает скрывать мошенничество и заслуживает более сурового наказания. Теперь все видят, что этот запрет является фарсом. Это даже едва ли можно даже назвать ребрендингом, и он не остановит коррупцию в России. Недостаточное наказание позволило России посмеяться над Играми своей жаждой медалей, а не ценностей", - сказал Тайгарт.