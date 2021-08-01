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Олимпиада-2020

Глава USADA: недостаточное наказание позволило России посмеяться над Играми

Газета.Ru
1 час назад

Генеральный директор Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт высказался о допинге в российском спорте, передает Yahoo Sports.

Глава USADA: Россия посмеялась над Играми
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Россия продолжает скрывать мошенничество и заслуживает более сурового наказания. Теперь все видят, что этот запрет является фарсом. Это даже едва ли можно даже назвать ребрендингом, и он не остановит коррупцию в России. Недостаточное наказание позволило России посмеяться над Играми своей жаждой медалей, а не ценностей", - сказал Тайгарт.

Игры должны были пройти в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса они были перенесены на год. Организаторы соревнований приняли решение провести Олимпиаду без иностранных болельщиков, граждан Японии также не допустят на мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее Американская гребчиха Меган Калмо заявила, что, несмотря на травлю в своей адрес, не поменяла мнения в отношении допинга.

Олимпиада-2020,Трэвис Тайгарт,Петр Чайковский,Yahoo,Всемирное антидопинговое агентство,
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