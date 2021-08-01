Ефимова упустила место в финальной эстафете на ОИ

Шестикратная чемпионка мира Юлия Ефимова не выступит в финале комбинированной эстафеты 4 по 100 м на Олимпийских играх к Токио. Об этом ТАСС сообщили в национальной команде.

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Финалы мужской и женской комбинированных эстафет пройдут 1 августа, в заключительный соревновательный день пловцов в бассейне.

Ефимова плыла брассом в предварительном заплыве, в финал команда вышла с седьмым временем. В составе ее заменила дебютантка Игр Чикунова. 16-летняя спортсменка была четвертой в финале на дистанции 100 м брассом, Ефимова - пятой.