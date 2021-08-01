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Олимпиада-2020

Юлия Ефимова не выступит в финале комбинированной эстафеты на Олимпиаде

ТАССиещё 3
28 минут назад

Шестикратная чемпионка мира Юлия Ефимова не выступит в финале комбинированной эстафеты 4 по 100 м на Олимпийских играх к Токио. Об этом ТАСС сообщили в национальной команде.

Ефимова упустила место в финальной эстафете на ОИ
Фото: ТАССТАСС

В состав команды вошли Мария Каменева (спина), Евгения Чикунова (брасс), Светлана Чимрова (баттерфляй), Арина Суркова (вольный стиль).

Финалы мужской и женской комбинированных эстафет пройдут 1 августа, в заключительный соревновательный день пловцов в бассейне.

Ефимова плыла брассом в предварительном заплыве, в финал команда вышла с седьмым временем. В составе ее заменила дебютантка Игр Чикунова. 16-летняя спортсменка была четвертой в финале на дистанции 100 м брассом, Ефимова - пятой.

Ефимовой 29 лет, Олимпиада в Токио для нее стала четвертой в карьере. Спортсменка через три года не планирует выступать на Играх в Токио, но не исключает, что поменяет свое решение.

В мужской комбинированной эстафете выступят Евгений Рылов (спина), Кирилл Пригода (брасс), Андрей Минаков (баттерфляй), Климент Колесников (вольный стиль).

Олимпиада-2020,Арина Суркова,Климент Колесников,Кирилл Пригода,Светлана Чимрова,Андрей Минаков,Евгений Рылов,Мария Каменева,Юлия Ефимова,
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