Россиянку Клишину увезли с арены в инвалидном кресле

Российская спортсменка Дарья Клишина не смогла пробиться в финальную стадию соревнований Олимпийских игр 2020 года по прыжкам в длину.

Фото: Dylan Martinez / Reuters Dylan Martinez / Reuters

В первых двух попытках утренней квалификации Клишина совершила заступ. Во время третьей попытки она прервала разбег из-за травмы ноги и не попала в финал, который состоится 3 августа. Спортсменку увезли с арены в инвалидном кресле.

Серебряный призер чемпионата мира по легкой атлетике 2017 года Дарья Клишина — одна из десяти российских легкоатлетов, допущенных к выступлениям на Олимпиаде-2020. Лучшим результатом прыгуньи в нынешнем сезоне стал показатель семь метров один сантиметр. Это на четыре сантиметра уступает персональному рекорду спортсменки.