Возмутившуюся победами россиян гребчиху затравили в сети

Разозлившуюся из-за побед россиян американку затравили в сети

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Американскую гребчиху Меган Калмо, разозлившуюся из-за побед россиянок на Олимпиаде в Токио, затравили в соцсети.

Спортсменка пожаловалась на огромное количество оскорблений в ее адрес после того, как она сделала резкое заявление о российских гребчихах. Запись американки набрала больше 2 тысяч комментариев на разных языках, в том числе и на русском.

«Не пошли бы вы куда подальше, дорогая Меган», — написала nasimova_ekaterina. «Не лезь в политику! Тебя там тоже не должно было быть!» — добавил platov777. «Зависть — это грех», — turishchevayulia.

Ранее Калмо разозлилась из-за серебряных медалей россиянок Василисы Степановой и Елены Орябинской. Американка заявила, что ей было противно наблюдать за участием в Олимпиаде спортсменок, которых не должно быть на соревнованиях.

Несмотря на множество оскорблений, гребчиха отказалась менять свое мнение о российских спортсменках.