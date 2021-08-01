В Госдуме призвали главу USADA извиниться за слова о российском спорте

"Это продолжение истерии, мы этого Тайгарта слышали несколько лет назад, когда все начиналось, - сказал Свищев. - И сейчас как будто этот голос восстал из ада, он вероятно поднял хайп, который закрутили американские спортсмены. Но это с опозданием, ведь они уже извинились. Теперь извиниться придется Тайгарту, ведь это старая песня, в которой он обвиняет всех и вся, это давление на WADA".