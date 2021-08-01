Руководитель комиссии по допингу Международного олимпийского комитета (МОК) Ненада Лалович отреагировал на слова генерального директора антидопингового агентства США (USADA) Трэвиса Тайгарта по поводу участия российских спортсменов на Играх в Токио и борьбы с допингом.

«Сегодня каждый может делать заявления, какие он хочет. Российские спортсмены сейчас, наверное, самые контролируемые — в процентном отношении ни одна страна так не контролируется, как Россия. А что господин Тайгарт думает и говорит — это, думаю, реакция на слова пловца. Мы будем обсуждать данную ситуацию, конечно», — цитирует Лаловича ТАСС.

Согласно решению CAS по спору между WADA и РУСАДА, сборные России в течение двух лет будут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх не под своим флагом, но при этом смогут наносить национальные цвета на экипировку и указывать на ней название страны. На Играх в Токио россияне представляют сборную Олимпийского комитета России (ОКР).