Олимпиада-2020: беснование Запада и другие ключевые события

Ключевые спортивные новости последних суток Олимпиады в Токио и основные события, происходящие вокруг Игр, - в нашей ежедневной подборке. Об этом сообщает «Рамблер».

Российские саблистки драматично защитили титул олимпийских чемпионок

Сборная России в составе Софьи Великой, Софии Поздняковой и Ольга Никитиной выиграла золото, обыграв француженок 45:41. Девушки стали главными национальными героинями дня. После каждой победы россиянки вставали в круг и дружно кричали: «Вместе победим!».

Саблистки сборной России доминируют на второй Олимпиаде подряд.

Французская фехтовальщица назвала россиянок обманщицами

Главная соперница наших саблисток Сесилия Берде заявила, что россиянки в финале переиграли ее тактически.

«Они обманщицы! Нам нужно добиться прогресса в этом: как только ты делаешь 2-3 укола, сразу говоришь: «Извините, что-то попало мне в глаз». И вот у тебя есть две минуты».

При этом она добавила, что не расстроилась, и «Никитина была очень сильна, это позволило им выиграть золото».

Журналист из США отказался убирать российский флаг и восхитил болельщиков

Известный американский журналист Бен Ротенберг разместил в личном «твиттере» пост о результатах олимпийского теннисного турнира. Он не побоялся использовать запрещенный на Олимпиаде флаг России.

Один из пользователей потребовал убрать российский триколор из поста. На это журналист ответил: "Я не МОК", и подчеркнул, что спортсмены представляют Россию.

Белорус выиграл золото после ультиматума Лукашенко

Белорусский прыгун на батуте Иван Литвинович завоевал золотую медаль. Он набрал 61,715 балла, опередив китайца Дун Дуна и новозеландца Дилана Шмидта.

Перед этим президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что спортсменам, которые не завоюют медали на Олимпиаде-2020, в страну лучше не возвращаться.

«Понимайте меня как хотите»», - сказал Лукашенко.

Российская саблистка пожаловалась на несправедливость на Олимпиаде

Она заметила, что по регламенту командных соревнований медали получают только те спортсменки, кто непосредственно участвовал в поединках. Запасные, не выходившие на дорожку, остаются без награды.

«В будущем стоит что-то изменить, так как это несправедливо. Хочется, чтобы полноценная команда получала награды и почести», — сказала Великая.

31 августа российские саблистки стали олимпийскими чемпионками.

Захарова рассказала о «бесновании» Запада из-за россиян на Олимпиаде

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что недругов России «трясет» злости. Они недовольны медалями наших спортсменов, их формой, невозмутимой реакцией команды на козни и нападки, народной поддержкой нашей сборной, и даже символикой на майках журналистов.

Захарова добавила, что скоро иностранцы начнут завидовать тому, что у русских на флаге и форме есть олимпийские кольца.

Песков рассказал, почему Путин не смотрит Олимпиаду

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что президент России Владимир Путин болеет за российских атлетов на Олимпиаде в Токио. Однако у него нет возможности смотреть соревнования в прямом эфире.

Известно, что президент поздравил с золотой медалью Виталию Бацарашкину. Она первой завоевала золото Игр.