Олимпиада-2020: беснование Запада и другие ключевые события

Ключевые спортивные новости последних суток Олимпиады в Токио и основные события, происходящие вокруг Игр, - в нашей ежедневной подборке. Об этом сообщает «Рамблер».
Сборная России в составе Софьи Великой, Софии Поздняковой и Ольга Никитиной выиграла золото, обыграв француженок 45:41. Девушки стали главными национальными героинями дня. После каждой победы россиянки вставали в круг и дружно кричали: «Вместе победим!».
Саблистки сборной России доминируют на второй Олимпиаде подряд.
Главная соперница наших саблисток Сесилия Берде заявила, что россиянки в финале переиграли ее тактически.
«Они обманщицы! Нам нужно добиться прогресса в этом: как только ты делаешь 2-3 укола, сразу говоришь: «Извините, что-то попало мне в глаз». И вот у тебя есть две минуты».
При этом она добавила, что не расстроилась, и «Никитина была очень сильна, это позволило им выиграть золото».
Известный американский журналист Бен Ротенберг разместил в личном «твиттере» пост о результатах олимпийского теннисного турнира. Он не побоялся использовать запрещенный на Олимпиаде флаг России.
Один из пользователей потребовал убрать российский триколор из поста. На это журналист ответил: "Я не МОК", и подчеркнул, что спортсмены представляют Россию.
Белорусский прыгун на батуте Иван Литвинович завоевал золотую медаль. Он набрал 61,715 балла, опередив китайца Дун Дуна и новозеландца Дилана Шмидта.
Перед этим президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что спортсменам, которые не завоюют медали на Олимпиаде-2020, в страну лучше не возвращаться.
«Понимайте меня как хотите»», - сказал Лукашенко.
Она заметила, что по регламенту командных соревнований медали получают только те спортсменки, кто непосредственно участвовал в поединках. Запасные, не выходившие на дорожку, остаются без награды.
«В будущем стоит что-то изменить, так как это несправедливо. Хочется, чтобы полноценная команда получала награды и почести», — сказала Великая.
31 августа российские саблистки стали олимпийскими чемпионками.
Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что недругов России «трясет» злости. Они недовольны медалями наших спортсменов, их формой, невозмутимой реакцией команды на козни и нападки, народной поддержкой нашей сборной, и даже символикой на майках журналистов.
Захарова добавила, что скоро иностранцы начнут завидовать тому, что у русских на флаге и форме есть олимпийские кольца.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что президент России Владимир Путин болеет за российских атлетов на Олимпиаде в Токио. Однако у него нет возможности смотреть соревнования в прямом эфире.
Известно, что президент поздравил с золотой медалью Виталию Бацарашкину. Она первой завоевала золото Игр.
Песков отметил, что в Кремле ждут новых медалей наших спортсменов.