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Олимпиада-2020

Глава МОК выступил в защиту решения об участии россиян на Олимпиаде

Газета.Ruиещё 5
1 час назад

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что российские спортсмены заслужили право выступать на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио.

«Они, как и все другие атлеты, принимающие здесь участие, прошли все квалификации и тесты. Поэтому они также имеют право на соответствующее обращение. Олимпийский комитет России тут полностью уважает санкции, которые были приняты Всемирным антидопинговым агентством (WADA)», — сказал Бах в интервью телеканалу DPA.

17 декабря 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу (WADA) после того, как российская сторона не обеспечила передачу WADA достоверных данных LIMS (Laboratory Information Management System).

Глава USADA обвинил Россию в мошенничестве на Играх

Согласно решению суда, российские спортсмены в течение двух лет не смогут выступать под национальным флагом на крупных международных соревнованиях, а официальным лицам страны запрещено занимать должности в международных спортивных федерациях. Также Россия до 16 декабря 2022 года не сможет принимать чемпионаты мира.

На Олимпиаде в Токио российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Олимпиада-2020,Видео,Томас Бах,Петр Чайковский,Всемирное антидопинговое агентство,
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