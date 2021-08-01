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Олимпиада-2020

Теннисист Карен Хачанов завоевал серебряную медаль на Олимпийских играх-2020 в Токио

Чемпионат.com
42 минуты назад

Российский теннисист Карен Хачанов завоевал серебряную медаль Олимпийских игр-2020 в Токио (Япония).

Теннисист Хачанов проиграл немцу Звереву в финале в Токио
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В решающем матче Игр Хачанов (12) в двух сетах уступил пятой ракетке мира немцу Александру Звереву (4) со счётом 6:3, 6:1.

Встреча продлилась 1 час 21 минуту. Хачанов 3 раза подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 8. На счету Зверева — 6 эйсов, ни одной двойной ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 8.

Отметим, что личную бронзовую медаль у теннисистов завоевал испанец Пабло Карреньо-Буста, в матче за третье место он сенсационно обыграл первую ракетку мира серба Новака Джоковича со счётом 6:4, 6:7 (6:8), 6:3.

Олимпиада-2020,Карен Хачанов,Александр Зверев,Новак Джокович,
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