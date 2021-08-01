Белорусскую легкоатлетку насильно вывозят из Токио

«Я только что узнала новость о том, что на Олимпиаде я буду бежать еще и третий вид – эстафету 4 по 400 метров. Оказывается, что наше руководство все за нас решило. Но почему мы должны отвечать за эти косяки? Почему я должна эти проблемы решать? При этом я пишу начальнику команды, а он мне не отвечает», — заявила легкоатлетка.