«Я обращаюсь к белорусской диаспоре в Японии. Ко всем представителям мировых СМИ, которые сейчас освещают Олимпиаду. В связи с тем, что легкоатлетка Кристина Тимановская выступила с критикой национальной сборной, личным указанием Лукашенко принято решение её эвакуировать, вывезти за пределы Токио. Вернуть в Беларусь. Её будут сопровождать три человека спортивного телосложения. Очень важно оказать нашей белоруске помощь. Она просто высказала свою позицию», – заявил Латушко в своем «телеграм-канале».