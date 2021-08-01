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Олимпиада-2020

Белорусский политик: Тимановскую вывозят из Токио по личному указанию Лукашенко

Чемпионат.comиещё 14
2 часа назад

Белорусский политик Павел Латушко высказался о причинах возможной депортации легкоатлетки Кристины Тимановской из Токио в Минск.

«Я обращаюсь к белорусской диаспоре в Японии. Ко всем представителям мировых СМИ, которые сейчас освещают Олимпиаду. В связи с тем, что легкоатлетка Кристина Тимановская выступила с критикой национальной сборной, личным указанием Лукашенко принято решение её эвакуировать, вывезти за пределы Токио. Вернуть в Беларусь. Её будут сопровождать три человека спортивного телосложения. Очень важно оказать нашей белоруске помощь. Она просто высказала свою позицию», – заявил Латушко в своем «телеграм-канале».

Белорусскую бегунью пытаются насильно вывезти из Токио

Олимпиада-2020,Легкая атлетика,Видео,Павел Латушко,
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