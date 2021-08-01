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Олимпиада-2020

Белорусскую бегунью пытаются насильно вывезти из Токио

Ювелина Бернст
1 час назад

Белорусскую легкоатлетку Кристину Тимановскую пытаются насильно вывезти из Токио, сообщает издание «Подъем».

«Сейчас я нахожусь с полицией. Пока они решают, что делать. Никаких претензий не было. Мне просто сказали собирать вещи и лететь домой», – рассказала спортсменка.

По ее словам, в аэропорт ее привезли двое участников белорусской делегации: "психолог и еще из НОК кто-то". Они привели ее в зону вылета и собирались посадить на рейс в Стамбул, передает «Еврорадио».

В национальном олимпийском комитете республики заявили, что участие Тимановской в Олимпийских играх прекращается в связи с «эмоционально-психологическим состоянием спортсменки».

При этом легкоатлетка утверждает, что это ложь и врачи ее не осматривали, передает Telegram-канал Mash. Она добавила, что обратилась к местным диаспорам за помощью, те вызвали полицию.

Тимановская также заявила, что будет просить политического убежища в Европе.

Несколько дней назад спортсменка выложила в своем Instagram видео, в котором заявила, что белорусские чиновники сильно «накосячили» на Олимпиаде: участницы эстафеты Кристина Мулярчик и Анна Михайлова из Белоруссии не смогли выступить на Олимпиаде из-за недостаточного количества допинг-проб. Тогда чиновники заявили на дистанцию Тимановскую, (спринтерша, дистанция 100 и 200 метров) и Эльвиру Герман (специализация – 100 метров с препятствиями).

«Почему же мы должны расплачиваться за ваши косяки?», – сказала Тимановская.

Позже видео Тимановская удалила видео.

Олимпиада-2020,Видео,Анна Михайлова,
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