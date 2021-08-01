Высылаемая Белоруссией из Токио атлетка попросила МОК о помощи

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, которую пытаются насильно вывезти с Олимпиады в Токио за критику чиновников, попросила Международный олимпийский комитет (МОК) о помощи. Видео было опубликовано в Telegram-канале NEXTA.

Я прошлу МОК о помощи, на меня было оказано давление, и меня пытаются вывезти из страны без моего согласия. Прошу МОК вмешаться в это, - сказала Тимановская.

О том, что Тимановскую насильно вывезут в Белоруссию из Токио, сообщалось ранее в воскресенье. Причина — пост в сторис Instagram о том, что чиновники облажались, из-за чего у девочек не оказалось шанса выступить на первой в жизни Олимпиаде.