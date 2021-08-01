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Олимпиада-2020

СМИ: белорусскую легкоатлетку Тимановскую перевозят в безопасное место

Газета.Ru
23 минуты назад

Белорусскую легкоатлетку Тимановскую перевозят в безопасное место, она намерена подавать прошение об убежище, сообщает ТАСС со ссылкой на спортивное издание «Споцу хоти».

Надежно спрячут: Тимановскую перевозят в безопасное место
Фото: ReutersReuters

Ранее сообщалось, что представительница Всеяпонской ассоциации адвокатов по делам беженцев прибыла к полицейскому участку в токийском аэропорту Ханэда.

Белорусскую бегунью пытаются насильно вывезти из Токио

Предполагается, что там находится Кристина Тимановская, которую ранее 1 июля тренерский штаб сборной Белоруссии решил вернуть из Токио в Минск.

Напомним, спортсменка раскритиковала белорусских чиновников за изменения в составе команды на дистанции 4х400 метров на летних Олимпийских играх. После этого Белорусский фонд спортивной солидарности сообщил, что Кристину Тимановскую насильно вывозят из Токио.

Тимановская попросила Международный Олимпийский комитет (МОК) о помощи. В комитете заявили, что изучают ситуацию вокруг спортсменки.

Позже Тимановская назвала враньем заявление Национального олимпийского комитета (НОК) Белоруссии о том, что она покидает Игры в связи с эмоционально-психологическим состоянием.

Олимпиада-2020,ИТАР-ТАСС,
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