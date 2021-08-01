Появилась запись разговора Тимановской с белорусскими чиновниками

В Сеть попала аудиозапись общения легкоатлетки Кристины Тимановской с представителями олимпийской сборной Белоруссии.
YouTube-канал "Ник и Майк" утверждает, что на записи девушку увещевают главный тренер сборной Беларуси по легкой атлетике Юрий Моисевич и неназванный член белорусской олимпийской делегации. Они всячески уговаривают бегунью собрать вещи и поехать домой.
«Если ты хочешь выступать дальше за республику Беларусь, то послушай меня. Поедь домой, куда-нибудь.. к родителям. Просто отпусти эту ситуацию. Иначе .. знаешь такая ситуация, когда муха попадает в паутину: чем больше она крутится, тем больше запутывается», - говорят спортсменке.
Тимановскую упрекнули в публикации скандального видео в соцсетях, где она «на всю страну обвиняет людей, не разобравшись».
«Своей глупостью ты могла сломать судьбы людей, Кристина. Но тебе прощают это, это не самое главное. Мы хотим тебе помочь, чтобы эта ситуация закрылась и закончилась. Никто не собирается тебя казнить и судить», - говорит собеседник девушки.
Он отметил, что девушке не собираются угрожать, но она должна покинуть Токио: "У тебя травма и ты спокойно уезжаешь.. Я сердцем тебя чувствую, знаю, что у тебя внутри творится... Мне тебя тоже жалко. Я не свою ж.. спасаю и ж... кого-то...Мы должны подчиниться и поступит так, понимаешь?».
В какой-то момент беседы спортсменка начинает плакать, однако следовать уговорам отказывается.
Ранее стало известно, что белорусскую легкоатлетку Тимановскую перевозят в безопасное место. Она намерена подавать прошение о политическом убежище.