Появилась запись разговора Тимановской с белорусскими чиновниками

«Если ты хочешь выступать дальше за республику Беларусь, то послушай меня. Поедь домой, куда-нибудь.. к родителям. Просто отпусти эту ситуацию. Иначе .. знаешь такая ситуация, когда муха попадает в паутину: чем больше она крутится, тем больше запутывается», - говорят спортсменке.

«Своей глупостью ты могла сломать судьбы людей, Кристина. Но тебе прощают это, это не самое главное. Мы хотим тебе помочь, чтобы эта ситуация закрылась и закончилась. Никто не собирается тебя казнить и судить», - говорит собеседник девушки.

Он отметил, что девушке не собираются угрожать, но она должна покинуть Токио: "У тебя травма и ты спокойно уезжаешь.. Я сердцем тебя чувствую, знаю, что у тебя внутри творится... Мне тебя тоже жалко. Я не свою ж.. спасаю и ж... кого-то...Мы должны подчиниться и поступит так, понимаешь?».