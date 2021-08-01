Сборная России опустилась на одну позицию в медальном зачете Олимпиады в Токио

Сборная России опустилась на одну позицию в неофициальном медальном зачете Олимпийских игр в Токио. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Теперь российская команда занимает пятое место, имея в активе 44 награды, из которых 12 золотых, 19 серебряных и 13 бронзовых. На четвертое место поднялись австралийцы (14, 3, 14). Лидирует команда Китая (24, 14, 13). Ее ближайшими преследователями являются спортсмены из США (20, 23, 16). Сборная Японии (17, 5, 9) находится на третьей строчке.