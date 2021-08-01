Тимановская: «Боюсь, в Минске меня посадят в тюрьму»

Легкоатлетка Кристина Тимановская, насильно отвезённая белорусскими властями в аэропорт для высылки в Минск, рассказала о причинах отказа возвращаться домой. Её слова приводит by.Tribuna.com.

Фото: Instagram Instagram

Почему не полетела? Потому что я боюсь, что в Беларуси меня, возможно, могут посадить в тюрьму. Я не боюсь того, что меня уволят или выгонят из нацкоманды. Я беспокоюсь о своей безопасности, — сказала она.

Спортсменка добавила, что после видео в Instagram с критикой белорусских спортивных чиновников ей начали звонить с угрозами. Требовали удалить видео, если она хочет дальше быть в спорте. По её словам, звонила старший тренер по спринту Евгения Володько и ещё кто-то.

Тимановская сейчас находится под защитой японской полиции и собирается просить политическое убежище.

О том, что Тимановскую насильно вывезут в Белоруссию из Токио, сообщалось ранее в воскресенье. Причина — пост в сторис Instagram о том, что белорусские чиновники облажались. После этого Тимановская записала видеообращение с просьбой помощи у Международного олимпийского комитета (МОК).