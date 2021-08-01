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Олимпиада-2020

«Боюсь, в Минске меня посадят в тюрьму»: Тимановская рассказала об угрозах

News.ru
2 часа назад

Легкоатлетка Кристина Тимановская, насильно отвезённая белорусскими властями в аэропорт для высылки в Минск, рассказала о причинах отказа возвращаться домой. Её слова приводит by.Tribuna.com.

Тимановская: «Боюсь, в Минске меня посадят в тюрьму»
Фото: InstagramInstagram

Почему не полетела? Потому что я боюсь, что в Беларуси меня, возможно, могут посадить в тюрьму. Я не боюсь того, что меня уволят или выгонят из нацкоманды. Я беспокоюсь о своей безопасности, — сказала она.

Спортсменка добавила, что после видео в Instagram с критикой белорусских спортивных чиновников ей начали звонить с угрозами. Требовали удалить видео, если она хочет дальше быть в спорте. По её словам, звонила старший тренер по спринту Евгения Володько и ещё кто-то.

Белорусскую бегунью пытаются насильно вывезти из Токио

Тимановская сейчас находится под защитой японской полиции и собирается просить политическое убежище.

О том, что Тимановскую насильно вывезут в Белоруссию из Токио, сообщалось ранее в воскресенье. Причина — пост в сторис Instagram о том, что белорусские чиновники облажались. После этого Тимановская записала видеообращение с просьбой помощи у Международного олимпийского комитета (МОК).

В НОК Белоруссии объяснили решение депортировать спортсменку заключением врачей и эмоционально-психологическим состоянием легкоатлетки, но она назвала это ложью и сказала, что ей просто сказали собирать вещи и увезли в аэропорт, а врачи её не осматривали.

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