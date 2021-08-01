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Олимпиада-2020

Чехия предложила визу белорусской легкоатлетке Кристине Тимановской

Чемпионат.comиещё 4
53 минуты назад

Глава МИД Чехии Якуб Кулганек сообщил о готовности помочь белорусской легкоатлетке Кристине Тимановской, оказавшейся в центре сканадальной ситуации на Олимпийских играх — 2020 в Токио.

Чехия предложила визу Кристине Тимановской
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Ситуацию вокруг белорусской спортсменки Кристины Тимановской я считаю скандальной. Чехия готова ей помочь. Предлагаем ей визу к вступлению на нашу территорию, чтобы она могла у нас обратиться за международной защитой. Наше посольство в Токио также готово ей помочь», — написал Кулганек в своём «твиттере».

Напомним, фонд спортивной солидарности Беларуси сообщил, что Тимановскую насильно депортируют из Токио (Япония), где она должна была выступить на Олимпийских играх – 2020 на дистанции 200 метров. Представители сборной Беларуси в Токио уже отозвали заявку спортсменки на участие в квалификационных забегах на 200 метров и в эстафете 4х400 метров.

Тимановская: «Психолог сказал, что работал с убийцами»

Олимпиада-2020,Якуб Кулганек,МИД,
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