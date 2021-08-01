Чехия предложила визу Кристине Тимановской

«Ситуацию вокруг белорусской спортсменки Кристины Тимановской я считаю скандальной. Чехия готова ей помочь. Предлагаем ей визу к вступлению на нашу территорию, чтобы она могла у нас обратиться за международной защитой. Наше посольство в Токио также готово ей помочь», — написал Кулганек в своём «твиттере».