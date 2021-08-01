"Оставайся в США навсегда!": фанаты разочаровались в Клишиной

Дарья покинула стадион на инвалидной коляске, но её всё равно резко критикуют. Потому что живёт в США?

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Лучшая российская прыгунья в длину Дарья Клишина бесславно завершила выступление на Олимпиаде в Токио. Два заступа и травма, полученная во время третьей попытки, оставили одну из самых эффектных спортсменок мира без финала.

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Стадион Дарья покидала на инвалидной коляске, а вместо борьбы за медали её ждали костыли и больничная палата. Однако, несмотря на весь драматизм ситуации, многие болельщики критикуют легкоатлетку за провал и вместо поддержки адресуют ей неприятные упрёки.

Чем же Клишина заслужила такое отношение?

Как правило, российские болельщики в едином порыве поддерживают травмированных спортсменов и заваливают их сообщениями с пожеланиями скорейшего выздоровления. Дарья Клишина, для которой Олимпиада закончилась после повреждения ноги, тоже получает слова поддержки в соцсетях, но наряду с ними в её адрес летят и критические комментарии. И есть сразу три причины, почему так происходит.

Во-первых, Международная федерация лёгкой атлетики ограничила численность российской команды до 10 человек. Из-за этого многие сильные атлеты остались за бортом Игр, а от каждого допущенного спортсмена ждут медалей или хотя бы выступления на максимуме возможностей. Ни того, ни другого в исполнении Клишиной мы не увидели.

Во-вторых, Дарья живёт и тренируется в США, что также у некоторых российских болельщиков вызывает непонимание, особенно если не виден результат подготовки за океаном. Кстати, именно проживание в Америке помогло ей стать единственной российской легкоатлеткой, допущенной до участия в Олимпиаде-2016. Тогда в её адрес сыпались призывы сняться с Игр в знак солидарности с соотечественниками, так что к волне народного недовольства Дарье не привыкать. Вот и сейчас её критикуют отчасти за то, что живёт в США.

В-третьих, Клишина активно ведёт соцсети, часто участвует в рекламных кампаниях и радует поклонников яркими кадрами из разных точек мира. Конечно, ничего предосудительного в этом нет, но, как показывает практика, в случае поражений спортсменам-блогерам достаётся больше критики, чем их менее заметным коллегам. Только что на себе это ощутила пловчиха Юлия Ефимова.

Соединение всех трёх факторов привело к тому, что Дарья столкнулась с многочисленными критическими комментариями в своём «инстаграме». Она покинула стадион на инвалидной коляске, но её всё равно критикуют.

— Кто-то едет честь страны отстоять, а кто-то в качестве туриста, пофотаться.



— Шикарный результат за деньги налогоплательщиков! Оставайся в США навсегда. Чтобы не слышать больше никогда про тебя!



— Королева «Инстаграма» в очередной раз стала пешкой в прыжковом секторе.



— Хотя бы одну попытку достойно прыгала бы на Олимпиаде



— Очередная турпоездка за госсчёт. Где амбиции? Где тренировки? Стыдно должно быть.



— Только фоткаться пошла, лучше бы другие участвовали.



— Вроде русская девушка, а все тексты и комментарии под фотографиями — на английском.



— Ну зато теперь все знают, какая Клишина красивая. Может, и замуж возьмёт какой-нибудь олигарх. У всех свои цели в жизни.

Разочарованы неутешительным итогом выступления Дарьи Клишиной в Токио и подписчики страницы «Чемпионата» в «инстаграме».

— Больше разговоров было от неё.



— Туристка, не спортсменка.



— Она давно не спортсменка, она сейчас фотомодель, последнее достижение в спорте в 2017 году, и всё, и после этого она стала рекламировать.



— Вечная перспективная.