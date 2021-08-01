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Олимпиада-2020

«Туристка, не спортсменка». Российскую прыгунью Клишину осуждают после травмы на Олимпиаде

Чемпионат.com
27 минут назад

Дарья покинула стадион на инвалидной коляске, но её всё равно резко критикуют. Потому что живёт в США?

"Оставайся в США навсегда!": фанаты разочаровались в Клишиной
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Лучшая российская прыгунья в длину Дарья Клишина бесславно завершила выступление на Олимпиаде в Токио. Два заступа и травма, полученная во время третьей попытки, оставили одну из самых эффектных спортсменок мира без финала.

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Стадион Дарья покидала на инвалидной коляске, а вместо борьбы за медали её ждали костыли и больничная палата. Однако, несмотря на весь драматизм ситуации, многие болельщики критикуют легкоатлетку за провал и вместо поддержки адресуют ей неприятные упрёки.

Чем же Клишина заслужила такое отношение?

Как правило, российские болельщики в едином порыве поддерживают травмированных спортсменов и заваливают их сообщениями с пожеланиями скорейшего выздоровления. Дарья Клишина, для которой Олимпиада закончилась после повреждения ноги, тоже получает слова поддержки в соцсетях, но наряду с ними в её адрес летят и критические комментарии. И есть сразу три причины, почему так происходит.

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Во-первых, Международная федерация лёгкой атлетики ограничила численность российской команды до 10 человек. Из-за этого многие сильные атлеты остались за бортом Игр, а от каждого допущенного спортсмена ждут медалей или хотя бы выступления на максимуме возможностей. Ни того, ни другого в исполнении Клишиной мы не увидели.

Во-вторых, Дарья живёт и тренируется в США, что также у некоторых российских болельщиков вызывает непонимание, особенно если не виден результат подготовки за океаном. Кстати, именно проживание в Америке помогло ей стать единственной российской легкоатлеткой, допущенной до участия в Олимпиаде-2016. Тогда в её адрес сыпались призывы сняться с Игр в знак солидарности с соотечественниками, так что к волне народного недовольства Дарье не привыкать. Вот и сейчас её критикуют отчасти за то, что живёт в США.

В-третьих, Клишина активно ведёт соцсети, часто участвует в рекламных кампаниях и радует поклонников яркими кадрами из разных точек мира. Конечно, ничего предосудительного в этом нет, но, как показывает практика, в случае поражений спортсменам-блогерам достаётся больше критики, чем их менее заметным коллегам. Только что на себе это ощутила пловчиха Юлия Ефимова.

Соединение всех трёх факторов привело к тому, что Дарья столкнулась с многочисленными критическими комментариями в своём «инстаграме». Она покинула стадион на инвалидной коляске, но её всё равно критикуют.

— Кто-то едет честь страны отстоять, а кто-то в качестве туриста, пофотаться.

— Шикарный результат за деньги налогоплательщиков! Оставайся в США навсегда. Чтобы не слышать больше никогда про тебя!

— Королева «Инстаграма» в очередной раз стала пешкой в прыжковом секторе.

— Хотя бы одну попытку достойно прыгала бы на Олимпиаде

— Очередная турпоездка за госсчёт. Где амбиции? Где тренировки? Стыдно должно быть.

— Только фоткаться пошла, лучше бы другие участвовали.

— Вроде русская девушка, а все тексты и комментарии под фотографиями — на английском.

— Ну зато теперь все знают, какая Клишина красивая. Может, и замуж возьмёт какой-нибудь олигарх. У всех свои цели в жизни.

Разочарованы неутешительным итогом выступления Дарьи Клишиной в Токио и подписчики страницы «Чемпионата» в «инстаграме».

— Больше разговоров было от неё.

— Туристка, не спортсменка.

— Она давно не спортсменка, она сейчас фотомодель, последнее достижение в спорте в 2017 году, и всё, и после этого она стала рекламировать.

— Вечная перспективная.

Теперь уже можно сколько угодно говорить о хорошей готовности Клишиной к её второй Олимпиаде и о том, что первые две квалификационные попытки были бы далёкими, если бы не заступы. Конечно, от травм никто не застрахован, и хочется присоединиться к многочисленным пожеланиям скорейшего восстановления. И всё же от выступления Клишиной не осталось ощущения, что она сделала всё, что могла. И, видимо, из-за этого в её адрес сейчас столько критики.

Олимпиада-2020,Дарья Клишина,Юлия Ефимова,
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