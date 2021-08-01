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Олимпиада-2020

Американская пловчиха заявила, что Россию нужно было снимать с Олимпийских игр

Чемпионат.com
1 час назад

Двукратная олимпийская чемпионка, семикратная чемпионка мира американская пловчиха Лилли Кинг намекнула на то, что российские пловцы Евгений Рылов и Климент Колесников завоевали свои награды на Олимпийских играх — 2020 в Токио незаслуженно, поскольку не должны были участвовать в соревнованиях.

Американская пловчиха: россиянам не место на Олимпиаде
Фото: TOM PENNINGTON/GETTY IMAGESTOM PENNINGTON/GETTY IMAGES

«В Токио на этой неделе выступило много человек, которых здесь, пожалуй, не должно было быть. Испортило ли это мой олимпийский опыт? У меня не было борьбы с кем-то из страны, которую должны были снимать с соревнований, а вместо этого дали шлепок по запястью и сделали ребрендинг национального флага. Так что лично на меня это не так сильно повлияло. Но это отразилось на Райане Мёрфи (американец уступил россиянину Евгению Рылову на дистанции 200 м на спине. — Прим. „Чемпионата“). Хочет он это комментировать или нет, мне всё равно. Но знаю, что это испортило его олимпийский опыт, и мне жаль, что так произошло», — приводит слова Кинг Yahoo Sports.

Глава МОК выступил в защиту российских спортсменов

Олимпиада-2020,Климент Колесников,Евгений Рылов,Райан Мерфи,Yahoo,
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