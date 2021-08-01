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Олимпиада-2020

Источник: Тимановская все еще находится в отделении полиции в аэропорту Ханэда

ТАСС
35 минут назад

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская все еще находится в отделении полиции аэропорта Ханэда. Об этом находящемуся на месте корреспонденту ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Раскрыто местонахождение Тимановской
Фото: InstagramInstagram

"Она находится внутри", - сказал собеседник агентства.

Национальный олимпийский комитет Белоруссии объявил в воскресенье, что тренерский штаб команды по легкой атлетике принял решение отправить Тимановскую домой в связи с ее эмоционально-психологическим состоянием. Планировалось, что легкоатлетка выступит в Токио в беге на дистанциях 100 и 200 м. В связи с отсутствием необходимого количества допинг-проб от участия в эстафете 4х400 м были отстранены две белорусские бегуньи. Тренерский штаб решил задействовать в эстафете Тимановскую, которая в соцсетях подвергла критике такое решение.

Белорусскую бегунью пытаются насильно вывезти из Токио

Представители оппозиционного Белорусского фонда спортивной солидарности сообщили, что Тимановскую насильно вывозят из Токио в связи с ее критикой действий тренерского штаба белорусских легкоатлетов. Тимановская заявила Euroradio о намерении просить убежище в Европе. Кроме того, спортсменка в соцсетях обратилась к Международному олимпийскому комитету с просьбой вмешаться в ситуацию и оказать ей помощь. По словам спортсменки, на нее было оказано давление и ее пытаются вывезти из Японии без ее согласия.

Сообщалось, что Тимановская должна вылететь из Японии рейсом Токио - Стамбул. В представительстве компании Turkish Airlines, которая выполняла запланированный на этот день перелет по данному маршруту, корреспонденту ТАСС заявили, что пассажирка с такими именем и фамилией на рейс не регистрировалась, и самолет вылетел по расписанию. Как сообщила газета Tokyo Sports, Тимановская планирует просить убежище в Австрии.

Олимпиада-2020,ИТАР-ТАСС,
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