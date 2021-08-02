У швейцарского жокея скончалась лошадь в Токио

«К сожалению, УЗИ выявило непоправимый разрыв связки в нижней правой конечности, чуть выше копыта, и по гуманным соображениям и с согласия владельцев и спортсмена было принято решение усыпить лошадь. Взяты образцы, и будет проведено вскрытие», — говорится в сообщении.