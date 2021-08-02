Наши атлеты завоевали 44 награды, обновив личный медальный рекорд на летних Олимпийских играх. Ранее лучшим достижением сборной России в первую неделю Игр было 39 наград — в 2000-м в Сиднее.

При этом лучшего показателя по количеству золотых медалей наши спортсмены добились в 1996-м — в первые семь дней Игр в Атланте сборная России завоевала 14 золотых медалей, суммарно выиграв 34 награды.

В Токио же россияне взяли 12 золотых, 19 серебряных и 13 бронзовых наград.