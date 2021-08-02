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Олимпиада-2020

Россия установила рекорд по медалям за первую олимпийскую неделю

Говорит Москваиещё 2
1 час назад

Наши атлеты завоевали 44 награды, обновив личный медальный рекорд на летних Олимпийских играх. Ранее лучшим достижением сборной России в первую неделю Игр было 39 наград — в 2000-м в Сиднее.

При этом лучшего показателя по количеству золотых медалей наши спортсмены добились в 1996-м — в первые семь дней Игр в Атланте сборная России завоевала 14 золотых медалей, суммарно выиграв 34 награды.

Российские теннисисты Павлюченкова и Рублев завоевали золото Олимпиады в миксте

В Токио же россияне взяли 12 золотых, 19 серебряных и 13 бронзовых наград.

Олимпиада в Токио проходит с 23 июля по 8 августа. Российские спортсмены из-за санкций WADA выступают на Играх под флагом Олимпийского комитета России. Вместо национального гимна на церемониях награждения используется фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Олимпиада-2020,Видео,Петр Чайковский,СБОРНАЯ РОССИИ,Всемирное антидопинговое агентство,
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