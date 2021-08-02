Олимпиада-2020: провокация Лукашенко и другие ключевые события

Ключевые спортивные новости последних суток Олимпиады в Токио и основные события, происходящие вокруг Игр, - в нашей ежедневной подборке.

Белорусская легкоатлетка испугалась возвращения домой

Бегунья Кристина Тимановская раскритиковала белорусских спортивных чиновников за изменения в составе команды на дистанции 4х400 метров на Олимпиаде в Токио, после чего ее сняли с Игр. Спортсменка заявила, что боится возвращаться в Белоруссию, так как там ее «могут посадить в тюрьму», и намерена просить убежища, сообщает «Рамблер».

Французского боксера дисквалифицировали после сидячей забастовки в ринге

Выступающий за сборную Франции Мурад Алиев был дисквалифицирован за опасные действия в бою с британцем Фрейзером Кларком, поругался с рефери и просидел на ринге в знак протеста около часа. В итоге организаторы Олимпиады в Токио дисквалифицировали боксера из весовой категории «за неспортивное поведение», пишет «Чемпионат».

Американка выступила против участия России в Олимпиаде в Токио

Американская пловчиха Лилли Кинг заявила, что медали россиян Евгения Рылова и Климента Колесникова незаслуженные, так как они не должны были участвовать в Олимпийских играх в Токио. По ее словам, Россию «должны были снять с соревнований, а вместо этого дали шлепок по запястью и сделали ребрендинг национального флага», сообщает «Рамблер».

Российские теннисисты выиграли золото и серебро в миксте

Две пары российских теннисистов сыграли в финале Олимпиады в Токио в миксте. Золото завоевали Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев, серебро – Елена Веснина и Аслан Карацев, пишет «Чемпионат».

Тренер сборной России по плаванию и Губерниев повздорили из-за Олимпиады

Главный тренер сборной России по плаванию Сергей Чепик и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поспорили на повышенных тонах по поводу результатов российских пловцов на Олимпиаде в Токио. Губерниев посчитал, что команда должна была выступить лучше, тренер же призвал комментатора прекратить осуждать пловцов и тренерский штаб, пишет «Рамблер».

Оргкомитет Олимпиады сообщил о 17 положительных тестах на COVID-19