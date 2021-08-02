ЕС рассматривает вопрос об убежище для белорусской легкоатлетки Тимановской

Франция с партнерами по Европейскому Союзу (ЕС) рассмотрят возможность предоставления политического убежища легкоатлетке Кристине Тимановской из Белоруссии, ранее отказавшейся от возвращения на родину. Об этом сообщил госсекретарь при Министерстве иностранных дел Франции Клеман Бон.

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«Вместе с несколькими странами Европы мы рассматриваем вариант, можем ли мы предоставить ей политическое убежище в ближайшее время Я думаю, Европа может это сделать», - уточнил французский дипломат в эфире радиостанции RFI.

Напомним, ранее депутат из Японии Тайга Исикава специально прибыл в токийский аэропорт Ханэда, чтобы добиться встречи с Тимановской, которая должна была находиться там в отделении полиции. Но найти спортсменку ему не удалось. Сотрудники правоохранительных органов сообщили, что девушка в аэропорту отсутствует.

«Заместитель отделения полиции в аэропорту Ханэда уверил меня, что ее здесь нет. Однако там не пояснили, была ли она здесь и когда ушла», - рассказал японский депутат представителям СМИ.

При этом Тайга Исикава подчеркивал, что «не верит этим данным », поэтому не может гарантировать, что белорусской спортсменки действительно нет в аэропорту Токио.

Впоследствии руководитель пресс-службы Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс рассказал, что легкоатлетка переночевала в отеле столичного аэропорта Ханэда.