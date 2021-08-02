Спортсменка-диссидентка: кто такая Кристина Тимановская?

Бегунья Кристина Тимановская поспорила с белорусскими спортивными чиновниками из-за изменения в составе команды на дистанции 4х400 метров на Олимпиаде в Токио и отказалась возвращаться домой. По слова легкоатлетки, в Белоруссии ее «могут посадить в тюрьму». Чем известна Кристина Тимановская, разбирался «Рамблер».

1/13 Бегунья Кристина Тимановская поспорила с белорусскими спортивными чиновниками из-за изменения в составе команды на дистанции 4х400 метров на Олимпиаде в Токио и отказалась возвращаться домой. По слова легкоатлетки, в Белоруссии ее «могут посадить в тюрьму». Чем известна Кристина Тимановская, разбирался «Рамблер». Фото: Instagram Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/13 Кристина Тимановская родилась 19 ноября 1996 года в городе Климовичи Могилевской области Белоруссии. Занималась бегом в Специализированной детско-юношеской школе олимпийского резерва «Динамо» и впервые заявила о себе в 2014 году, выиграв серебро в беге на 100 и 200 метров на чемпионате страны в Гродно. Фото: Instagram 3/13 В 2019 году представляла Белоруссию на Универсиаде в Неаполе, завоевав золотую медаль на дистанции 200 метров. В 2020 году на чемпионате Белоруссии стала лучшей в беге на 100 и 200 метров и была отобрана для участия в Олимпийских играх в Токио. Фото: Instagram 4/13 В Токио Тимановская должна была бежать дистанции 100 м и 200 метров, но неожиданно узнала, что ее заявили на эстафету 4х400. Это произошло из-за того, что две участницы эстафеты Кристина Мулярчик и Анна Михайлова не имели нужного количества допинг-проб для допуска к соревнованиям. Фото: Instagram Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/13 Свое возмущение по поводу того, что ее не поставили в известность об изменениях и не спросили у нее согласия, спортсменка выразила в соцсетях. Фото: Instagram 6/13 «Наше очень крутое начальство решило все, как обычно, за нас. Они накосячили с девчонками, у которых не хватает достаточно тестов, чтобы прилететь на их первую в жизни Олимпиаду, и решили сделать ход конем и запустить меня в эстафету. Класс, ребята! Молодцы! Почему же мы должны расплачиваться за ваши косяки?» - поинтересовалась она. Фото: Instagram 7/13 После этого спортсменка подверглась резкой критике и вскоре удалила свое сообщение. Национальный олимпийский комитет (НОК) Белоруссии выпустил официальное заявление, сообщив, что тренерский штаб решил отправить спортсменку домой по заключению врачей «в связи с ее эмоционально-психологическим состоянием». Фото: Instagram Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/13 При этом сама Тимановская заявила, что после ее видео с обвинением спортивных чиновников Белоруссии в непрофессионализме, ей начали угрожать. Девушка призналась, что боится лететь домой. Фото: Instagram 9/13 «Я боюсь, что в Белоруссии меня, возможно, могут посадить в тюрьму. Я не боюсь того, что меня уволят или выгонят из нацкоманды. Я беспокоюсь о своей безопасности. И думаю, что на данный момент в Белоруссии для меня небезопасно», — отметила она. Фото: Instagram 10/13 Спортсменка обратилась к Международному олимпийскому комитету с просьбой вмешаться в ситуацию, а также попросила о помощи полицию аэропорта Ханэда, после чего ее взяли под охрану. Некоторое время она находилась в полицейском участке, а ночь провела в отеле аэропорта под охраной. Фото: Instagram Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 11/13 Сегодня директор Белорусского фонда спортивной солидарности Александр Опейкин сообщил, что Тимановская попросила политическое убежище в Польше. Фото: Instagram 12/13 В Польше ответили готовностью помочь спортсменке. По словам замминистра иностранных дел Польши Павла Яблоньского, его страна сможет дать убежище Тимановской и обеспечить ей продолжение спортивной карьеры. Фото: Instagram 13/13 «В интересах этого дела мы не можем пока представить больше подробностей кроме того, что Польша готова к тому, чтобы принять у нас госпожу Тимановскую, обеспечить ей защиту и продолжение спортивной карьеры», – сказал Яблоньский. Фото: Instagram

Кристина Тимановская родилась 19 ноября 1996 года в городе Климовичи Могилевской области Белоруссии. Занималась бегом в Специализированной детско-юношеской школе олимпийского резерва «Динамо» и впервые заявила о себе в 2014 году, выиграв серебро в беге на 100 и 200 метров на чемпионате страны в Гродно.

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В 2019 году представляла Белоруссию на Универсиаде в Неаполе, завоевав золотую медаль на дистанции 200 метров. В 2020 году на чемпионате Белоруссии стала лучшей в беге на 100 и 200 метров и была отобрана для участия в Олимпийских играх в Токио.

В Токио Тимановская должна была бежать дистанции 100 м и 200 метров, но неожиданно узнала, что ее заявили на эстафету 4х400. Это произошло из-за того, что две участницы эстафеты Кристина Мулярчик и Анна Михайлова не имели нужного количества допинг-проб для допуска к соревнованиям.

Свое возмущение по поводу того, что ее не поставили в известность об изменениях и не спросили у нее согласия, спортсменка выразила в соцсетях.

«Наше очень крутое начальство решило все, как обычно, за нас. Они накосячили с девчонками, у которых не хватает достаточно тестов, чтобы прилететь на их первую в жизни Олимпиаду, и решили сделать ход конем и запустить меня в эстафету. Класс, ребята! Молодцы! Почему же мы должны расплачиваться за ваши косяки?» - поинтересовалась она.

После этого спортсменка подверглась резкой критике и вскоре удалила свое сообщение. Национальный олимпийский комитет (НОК) Белоруссии выпустил официальное заявление, сообщив, что тренерский штаб решил отправить спортсменку домой по заключению врачей «в связи с ее эмоционально-психологическим состоянием».

При этом сама Тимановская заявила, что после ее видео с обвинением спортивных чиновников Белоруссии в непрофессионализме, ей начали угрожать. Девушка призналась, что боится лететь домой.

«Я боюсь, что в Белоруссии меня, возможно, могут посадить в тюрьму. Я не боюсь того, что меня уволят или выгонят из нацкоманды. Я беспокоюсь о своей безопасности. И думаю, что на данный момент в Белоруссии для меня небезопасно», — отметила она.

Спортсменка обратилась к Международному олимпийскому комитету с просьбой вмешаться в ситуацию, а также попросила о помощи полицию аэропорта Ханэда, после чего ее взяли под охрану. Некоторое время она находилась в полицейском участке, а ночь провела в отеле аэропорта под охраной. Сегодня директор Белорусского фонда спортивной солидарности Александр Опейкин сообщил, что Тимановская попросила политическое убежище в Польше.

В Польше ответили готовностью помочь спортсменке. По словам замминистра иностранных дел Польши Павла Яблоньского, его страна сможет дать убежище Тимановской и обеспечить ей продолжение спортивной карьеры.