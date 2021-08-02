Директор Белорусского фонда спортивной солидарности Александр Опейкин сообщил, что белорусская спортсменка Кристина Тимановская попросила политическое убежище в Польше. Об этом сообщает «Настоящее Время».

Фото: Instagram Instagram

Напомним, что ранее стало известно о том, что Франция с партнерами по ЕС рассматривают возможность предоставления политического убежища спортсменке, которая отказалась возвращаться на родину.

Видео дня

В свою очередь, в Польше ответили готовностью помочь спортсменке. Как отметил замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский в эфире «Польского радио», страна сможет дать убежище Тимановской и обеспечить ей продолжение спортивной карьеры.

«Мы обратились к представителям госпожи Тимановской и мы находимся с ними в контакте. В интересах этого дела мы не можем пока представить больше подробностей кроме того, что Польша готова к тому, чтобы принять у нас госпожу Тимановскую, обеспечить ей защиту и продолжение спортивной карьеры», – сказал Яблоньский.

Напомним, что Тимановская должна была выступить на Олимпиаде в Токио в беге на дистанциях в 100 и 200 метров. Однако двух белорусских спортсменок отстранили от участия в эстафете 4х400 метров из-за отсутствия необходимых допинг-проб, после чего тренеры решили задействовать Тимановскую в забеге. Это вызвало её недовольство и она раскритиковала руководителей команды за то, что они пытались исправить свою некачественную работу за счет спортсменов.

После Олимпийский комитет Белоруссии заявил, что Тимановская прекращает свое участие в играх «по заключениям врачей, в связи с эмоционально-психологическим состоянием». Представители Белорусского фонда спортивной солидарности заявили, что Тимановскую пытались насильно вывезти из Токио из-за её критики.