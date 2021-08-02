Директор Белорусского фонда спортивной солидарности Александр Опейкин сообщил, что белорусская спортсменка Кристина Тимановская попросила политическое убежище в Польше. Об этом сообщает «Настоящее Время».
Напомним, что ранее стало известно о том, что Франция с партнерами по ЕС рассматривают возможность предоставления политического убежища спортсменке, которая отказалась возвращаться на родину.
В свою очередь, в Польше ответили готовностью помочь спортсменке. Как отметил замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский в эфире «Польского радио», страна сможет дать убежище Тимановской и обеспечить ей продолжение спортивной карьеры.
«Мы обратились к представителям госпожи Тимановской и мы находимся с ними в контакте. В интересах этого дела мы не можем пока представить больше подробностей кроме того, что Польша готова к тому, чтобы принять у нас госпожу Тимановскую, обеспечить ей защиту и продолжение спортивной карьеры», – сказал Яблоньский.
Напомним, что Тимановская должна была выступить на Олимпиаде в Токио в беге на дистанциях в 100 и 200 метров. Однако двух белорусских спортсменок отстранили от участия в эстафете 4х400 метров из-за отсутствия необходимых допинг-проб, после чего тренеры решили задействовать Тимановскую в забеге. Это вызвало её недовольство и она раскритиковала руководителей команды за то, что они пытались исправить свою некачественную работу за счет спортсменов.
После Олимпийский комитет Белоруссии заявил, что Тимановская прекращает свое участие в играх «по заключениям врачей, в связи с эмоционально-психологическим состоянием». Представители Белорусского фонда спортивной солидарности заявили, что Тимановскую пытались насильно вывезти из Токио из-за её критики.
Тимановская же заявила, что на неё оказывали давление, а её пытались вывезти из Японии без её согласия. Кроме того, в соцсетях спортсменка обратилась к Международному олимпийскому комитету с просьбой вмешаться в ситуацию и помочь ей. По имеющейся информации, в воскресенье девушка обратилась за помощью к полиции аэропорта Ханэда, после чего её взяли под охрану. Некоторое время она находилась в полицейском участке, а ночь провела в отеле аэропорта под охраной.