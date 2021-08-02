«Что-то с девочкой творится»: тренер сборной Белоруссии рассказал о Тимановской

Главный тренер сборной Белоруссии по лёгкой атлетике Юрий Моисевич рассказал о поведении спортсменки. Как он пояснил в разговоре с «ByTribuna.com», она не хотела общаться с остальными и предпочитала уединение.

Фото: Instagram Instagram

«Она выделялась своим поведением. То она уединялась, не хотела общаться. Знаете, молодой коллектив — его же не обманешь. Нам поступали такие сигналы, что что-то с девочкой творится. И то, что произошло с заявкой на вид 4×400. Обычно спортсмены спокойно на это реагируют», – рассказал Моисевич.

Тренер объяснил, что у сборной возникла непростая ситуация в эстафете. По его мнению, Тимановская не была готова пробежать 200 метров, а потому её решили отправить обратно в Белоруссию вместе с частью делегации.

Напомним, что скандал с участием спортсменки разгорелся после её критики в адрес руководства сборной. Легкоатлетка приехала в Токио, чтобы выступить в беге в дистанциях на 100 и 200 метров. После того, как двух белорусских спортсменок отстранили от участия в Олимпиаде в эстафете 4х400 метров, тренеры попросили выступить вместо них Тимановскую.

Спортсменка оказалась недовольна таким решением и раскритиковала руководителей. Кроме того, она обратилась к Международному олимпийскому комитету с просьбой вмешаться в ситуацию.

Тогда Тимановской предложили вернуться в Белоруссию. Но она заявила, что к ней применяют давление, а кроме того насильно пытаются посадить в самолет. В результате спортсменка обратилась к полиции аэропорта. Некоторое время она пробыла в полицейском участке, а после провела ночь в отеле под охраной.