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Олимпиада-2020

Каменский завоевал серебро ОИ в стрельбе из винтовки из трёх положений

RT на русском
40 минут назад

Россиянин Сергей Каменский завоевал серебряную медаль турнира по стрельбе из винтовки из трёх положений с дистанции 50 метров на летних Олимпийских играх в Токио.

Каменский завоевал серебро ОИ в стрельбе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В финале россиянин занял второе место.

На Играх в Токио Каменский уже завоевал бронзу в стрельбе из пневматической винтовки с дистанции 10 м в миксте вместе с Юлией Каримовой. Он также является двукратным чемпионом мира, семикратным победителем первенств Европы и серебряным призёром ОИ-2016.

Ранее сообщалось, что Каменский с первого места вышел в финал ОИ в стрельбе из винтовки из трёх положений.

Олимпиада-2020,Сергей Каменский,Юлия Каримова,
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