Каменский завоевал серебро ОИ в стрельбе

Россиянин Сергей Каменский завоевал серебряную медаль турнира по стрельбе из винтовки из трёх положений с дистанции 50 метров на летних Олимпийских играх в Токио.

На Играх в Токио Каменский уже завоевал бронзу в стрельбе из пневматической винтовки с дистанции 10 м в миксте вместе с Юлией Каримовой. Он также является двукратным чемпионом мира, семикратным победителем первенств Европы и серебряным призёром ОИ-2016.