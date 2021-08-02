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Олимпиада-2020

Сергей Каменский завоевал серебро в стрельбе из винтовки с трёх позиций на ОИ-2020

Чемпионат.com
27 минут назад

Россиянин Сергей Каменский завоевал серебряную медаль Олимпийских игр — 2020 в Токио в стрельбе из винтовки с трёх позиций. В финале спортсмен показал результат 464,2 балла.

Первое место занял китаец Чжан Чанхун, установив мировой рекорд — 466.0.

Ранее Сергей Каменский и Юлия Каримова завоевали бронзу Олимпиады в Токио в стрельбе из пневматической винтовки с 10 м в миксте.

Напомним, в 2016-м Сергей также завоевал серебряную медаль в этой дисциплине на Играх в Рио-де-Жанейро.

На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 12 золотых, 20 серебряных и 13 бронзовых наград. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа.

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Олимпиада-2020,Сергей Каменский,Юлия Каримова,СБОРНАЯ РОССИИ,
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