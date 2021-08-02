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Олимпиада-2020

Семья спортсменки Тимановской покинула Беларусь

Анна Безрукова
22 минуты назад

Международный олимпийский комитет (МОК) пообещал помощь белорусской спортсменке Кристине Тимановской. Об этом представителям СМИ сообщил руководитель Олимпийского комитета Австрии Карл Штосс. Легкоатлетка обратилась в МОК в Токио. Об этом сообщает Телеграм-канал «Раньше всех Ну почти».

Семья спортсменки Тимановской покинула Беларусь
Фото: InstagramInstagram

"Там ей окажут помощь и проконсультируют лучшим образом. О запросах на предоставление убежища в каком-либо государстве Европе в настоящий момент речь не идет", - уточнил Штосс.

При этом Reuters сообщает, что Тимановская вошла в здание посольства Польши в Токио, также сообщается, что родные спортсменки покинули Беларусь.

Ранее появилась информация, что Франция с партнерами по ЕС рассмотрят возможность предоставления политического убежища спортсменке Кристине Тимановской из Белоруссии, которая отказалась возвращаться на родину. Об этом заявлял госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон.

Также ранее японский депутат Тайга Исикава специально приехал в аэропорт Ханэда в Токио для встречи с Тимановской, которая должна была находиться там в полицейском отделении. Но найти там спортсменку у него не вышло. Стражи порядка сообщили, что девушки на территории аэропорта нет.

«Заместитель отделения полиции в аэропорту Ханэда сказал мне, что ее здесь нет. Но там не уточнили, была ли она здесь и когда покинула аэропорт», - рассказал журналистам Тайга Исикава.

При этом депутат подчеркнул, что «не верит этим сведениям», поэтому не может утверждать, что белорусской спортсменки и правда нет в воздушной гавани Токио.

Олимпиада-2020,МИД,ЕС,Reuters,
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