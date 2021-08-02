«Становится обидно»: Ефимова пожаловалась на отсутствие поддержки от россиян

Шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы по плаванью россиянка Юлия Ефимова пожаловалась на критику со стороны соотечественников из-за выступления на Олимпиаде в Токио. Об этом пишет «Матч ТВ».
По итогам финального заплыва брассом на дистанцию 100 метров на Олимпийских играх в Токио Юлия Ефимова показала лишь пятое время. После этого трехкратный олимпийский чемпион Евгений Садовый посоветовал пловчихе завершить карьеру в профессиональном спорте.
По словам Ефимовой, в 2020 году она была готова к Олимпиаде гораздо лучше, чем сейчас, но «случился коронавирус» и Игры перенесли.
«Становится немного обидно за тех людей, которые пишут статьи. Я пятая в мире по скорости. Это что, так хреновенько? Иностранцы, мои друзья, были так горды тем, что я поехала на Игры. А вот большинство наших высказывалось о том, чтобы я заканчивала со спортом», - заметила спортсменка.
Юлия Ефимова также отметила, что очень хотела победить, а свое поражение связала с тем, что «выгорела эмоционально».
«Я, скорее всего, выгорела эмоционально, потому что проделана колоссальная работа. Перетренировалась, перехотела», - пояснила она.