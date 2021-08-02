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Олимпиада-2020

«Становится обидно»: Ефимова пожаловалась на отсутствие поддержки от россиян

Алиса Селезнёва
54 минуты назад

Шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы по плаванью россиянка Юлия Ефимова пожаловалась на критику со стороны соотечественников из-за выступления на Олимпиаде в Токио. Об этом пишет «Матч ТВ».

«Становится обидно»: Ефимова пожаловалась на отсутствие поддержки от россиян
Фото: InstagramInstagram

По итогам финального заплыва брассом на дистанцию 100 метров на Олимпийских играх в Токио Юлия Ефимова показала лишь пятое время. После этого трехкратный олимпийский чемпион Евгений Садовый посоветовал пловчихе завершить карьеру в профессиональном спорте.

По словам Ефимовой, в 2020 году она была готова к Олимпиаде гораздо лучше, чем сейчас, но «случился коронавирус» и Игры перенесли.

«Становится немного обидно за тех людей, которые пишут статьи. Я пятая в мире по скорости. Это что, так хреновенько? Иностранцы, мои друзья, были так горды тем, что я поехала на Игры. А вот большинство наших высказывалось о том, чтобы я заканчивала со спортом», - заметила спортсменка.

Юлия Ефимова также отметила, что очень хотела победить, а свое поражение связала с тем, что «выгорела эмоционально».

«Я, скорее всего, выгорела эмоционально, потому что проделана колоссальная работа. Перетренировалась, перехотела», - пояснила она.

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