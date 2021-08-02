КГБ, бабушка и частный самолет: 7 громких случаев бегства спортсменов

В потоке новостей с Олимпиады в Токио особняком стоят сообщения о судьбе белорусской бегуньи Кристины Тимановской – после спора со спортивными чиновниками страны она отказалась возвращаться домой, где, по словам спортсменки, ее «могут посадить в тюрьму». Легкоатлетка-диссидентка, которая побоялась возвращаться в республику, где еще недавно вовсю бушевали политические страсти после президентских выборов, уже получила польскую гуманитарную визу. «Рамблер» вспомнил ряд самых громких, по мнению редакции, случаев, когда спортсмены во времена Советского Союза принимали решение не возвращаться на Родину.

Виктор Корчной

Шахматист, международный гроссмейстер, участник двух матчей на первенство мира Виктор Корчной летом 1976 года во время турнира в Амстердаме попросил политического убежища в Нидерландах, отправившись в ближайший от гостиницы полицейский участок. В результате гроссмейстеру в Голландии дали только вид на жительство, после чего Корчной переехал жить в Швейцарию. На международных соревнованиях он выступал за эту страну. Шахматист умер в Швейцарии в 2016 году в возрасте 85 лет. Причиной смерти стал инсульт.

Гата Камский

Шахматист Гата Камский (настоящее имя Гатаулла Сабиров) из Новокузнецка принял решение не возвращаться в СССР после турнира в американском Нью Йорке в 1989 году. На решение шахматиста, которому тогда было 14 лет, повлиял отец, сопровождавший его во время поездки. За год после переезда из СССР в США Камский вошел в пятерку сильнейших шахматистов и установил мировой рекорд по приросту в рейтинге за год. В 1996 году он уступил Анатолию Карпову в проходившем в Элисте матче на первенство мира под эгидой ФИДЕ.

Людмила Белоусова и Олег Протопопов

Прославленные советские фигуристы Людмила Белоусова и Олег Протопопов в 1979 году во время гастролей в Швейцарии направились в полицейский участок, где попросили политического убежища. Получив его, пара обосновалась в местном городке Гриндельвальд. В Советском Союзе фигуристов называли предателями, лишили звания заслуженных мастеров спорта, а также вычеркнули их имена из спортивных справочников. В 2003 году по приглашению тогдашнего главы Госкомспорта Вячеслава Фетисова Белоусова и Протопопов впервые за 24 года прилетели на Родину, после чего еще несколько раз посещали Россию. Людмила Белоусова скончалась в октябре 2017 года в возрасте 81 года. Олегу Протопопову сейчас 89 лет, он живет в Швейцарии.

Александр Могильный

Советский хоккеист, чемпион ОИ 1988 года, чемпион мира, трёхкратный чемпион СССР, заслуженный мастер спорта Александр Могильный бежал после победы сборной страны на чемпионате мира в Швеции в мае 1989 года. Это был первый в истории побег советского хоккеиста. Тогда Могильный, как и планировал перед поездкой на ЧМ, созвонился с агентами клуба НХЛ «Баффало Сейбрз», которые сразу же прилетели к нему в Стокгольм. За день Могильному, скрывавшемуся в различных отелях города, в посольстве США сделали новый паспорт, после чего он смог улететь в Америку, где запросил статус политического беженца. После побега Могильного, имевшего офицерское звание, в СССР поднялась большая шумиха, однако спортсмену это не помешало заиграть в Северной Америке.

Сергей Фёдоров

Трёхкратный чемпион СССР по хоккею, двукратный чемпион мира, заслуженный мастер спорта Сергей Федоров вслед за Могильным отправился играть в НХЛ вопреки позиции советских властей. В июле 1990 года во время Игр доброй в американском Сиэтле тогда 20-летний Федоров сообщил представителям клуба НХЛ «Детройт Ред Уингз», что готов к осаждавшемуся ранее побегу и что они должны подождать его после игры сборной СССР в фойе отеля. После встречи Федорова на частном самолете отправили из Сиэтла в Детроит, где хоккеист подписал контракт с клубом НХЛ. В составе «Ред Уингз» Федоров провел 13 сезонов и выиграл три Кубка Стэнли.

Владас Чесюнас

В 1979 году заслуженный мастер спорта СССР, 4-х кратный чемпион мира и победитель Олимпиады в Мюнхене, литовец Владас Чесюнас во время проведения ЧМ по гребле на байдарках и каноэ в Дуйсбурге попросил политического убежища в ФРГ. Вскоре после получения политубежища спортсмена похитили и вернули в СССР агенты КГБ. Согласно одной из версий, в операции по возвращению Чесюнаса была задействована красивая брюнетка, которая познакомилась с ним в одном из баров немецкого Бонна и опоила гребца. Тот очнулся уже в Москве. После возвращения в СССР Чесюнасу удалось избежать преследования и строгого наказания на фоне подготовки страны к Олимпиаде 1980 года. Вместе с тем он регулярно приходил в КГБ, где его заставляли давать показания и писать бесконечные объяснительные.

Сергей Немцанов