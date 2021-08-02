К родителям Тимановской выехали силовики

К родителям легкоатлетки Кристины Тимановской выехали силовики, сообщил белорусский Фонд спортивной солидарности (BSSF).

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«Бабушка Кристины Тимановской написала, что к родителям спортсменки в Климовичи выехали из Минска силовики (предположительно)», - говорится в сообщении BSSF в Telegram.

Ранее Тимановская отказалась выступать на эстафете 4х400 метров, на которую ее направили после того, как двух других легкоатлеток из Белоруссии отстранили из-за недостаточных допинг-проб. Сама Тимановская должна была выступить на дистанции в 100 и 200 метров.

Она заявила о некомпетентности тренеров и обратилась к Международному олимпийскому комитету с просьбой вмешаться в ситуацию. В ответ ее решили отправить обратно в Белоруссию. Как объяснила Тимановская, к ней применяли давление и насильно пытались посадить в самолет.

Спортсменка обратилась к полиции аэропорта. Некоторое время она провела в полицейском участке, а после переночевала в отеле под охраной. Позже Тимановская обратилась за политическим убежищем в Польшу. Сейчас она находится на территории польского посольства в Токио.