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Олимпиада-2020

К родителям Тимановской выехали силовики

Вероника Полынина
44 минуты назад

К родителям легкоатлетки Кристины Тимановской выехали силовики, сообщил белорусский Фонд спортивной солидарности (BSSF).

К родителям Тимановской выехали силовики
Фото: InstagramInstagram

«Бабушка Кристины Тимановской написала, что к родителям спортсменки в Климовичи выехали из Минска силовики (предположительно)», - говорится в сообщении BSSF в Telegram.

Ранее Тимановская отказалась выступать на эстафете 4х400 метров, на которую ее направили после того, как двух других легкоатлеток из Белоруссии отстранили из-за недостаточных допинг-проб. Сама Тимановская должна была выступить на дистанции в 100 и 200 метров.

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Она заявила о некомпетентности тренеров и обратилась к Международному олимпийскому комитету с просьбой вмешаться в ситуацию. В ответ ее решили отправить обратно в Белоруссию. Как объяснила Тимановская, к ней применяли давление и насильно пытались посадить в самолет.

Спортсменка обратилась к полиции аэропорта. Некоторое время она провела в полицейском участке, а после переночевала в отеле под охраной. Позже Тимановская обратилась за политическим убежищем в Польшу. Сейчас она находится на территории польского посольства в Токио.

Белорусский Фонд спортивной солидарности – общественная организация, созданная в августе 2020 года после протестов в стране. Как сообщается на сайте https://bssf.team/ организации, фонд создан для поддержки атлетов, «задержанных за участие в мирных акциях протеста, исключенных из сборных, снятых с соревнований, уволенных или лишенных стипендий за выражение своей политической позиции».

Олимпиада-2020,
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