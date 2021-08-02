"Здесь быть не должно": чемпионку из США возмутило присутствие россиян на Олимпиаде

Двукратная олимпийская чемпионка по плаванию из США Лилли Кинг заявила о недопустимости участия россиян в Олимпийских Играх в Токио. Ее слова приводит Yahoo.

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«На соревнованиях было достаточно людей из определенных стран, которых здесь быть не должно. Вместо этого они отделались легким испугом и "ребрендингом" их национального флага», — заявила спортсменка.

Она пожалела своего партнера по команде Райана Мерфи, который проиграл россиянину Евгению Рылову на дистанции 200 метров на спине, посчитав, что это травмировало американца.

Мерфи 30 июля усомнился в честности заплыва на 200 метров на спине на Играх в Токио. При этом он не выдвинул конкретных обвинений. Рылов в ответ заявил, что никогда не принимал допинг, а также отметил, что соперник имеет право на любое мнение.