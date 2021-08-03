Немецкий журналист раскритиковал МОК из-за ролика Захаровой

"МОК молчит, когда кремлевский представитель Министерства иностранных дел России явно угрожает иностранным журналистам — избивая куклу со словам "пресса". Очевидно, это по мотивам допингового скандала. Никакой критики, никакой реакции от пресс-службы МОК. В то же время президент МОК Бах защищает ОКР: "Олимпийский комитет России действует в полном соответствии с санкциями, наложенными ВАДА". Показательно, не правда ли?" — написал Зеппельт в своем Twitter.