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Олимпиада-2020

Сборная России опустилась на шестое место в медальном зачёте Олимпиады-2020

Чемпионат.com
1 час назад

Сборная России опустилась на шестое место в медальном зачёте летних Олимпийских игр в Токио (Япония). По состоянию на утро 3 августа в активе команды осталось 12 золотых, 21 серебряная и 17 бронзовых наград. На пятую строчку поднялась Великобритания (13-12-12).

13-е золото в копилку сборной Великобритании добавил Джайлс Скотт, выступающий в парусном спорте в классе «Финн».

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Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. В медальном зачёте лидирует сборная Китая, в активе которой 29 золотых, 18 серебряных и 16 бронзовых медалей. На втором месте — США (22-27-17), на третьем — Япония (18-6-10). Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.

Олимпиада-2020,Видео,СБОРНАЯ РОССИИ,
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