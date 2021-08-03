Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Войти в почту
Олимпиада-2020

«Видимо, в телефоне смотрел другой поединок». Российский боксёр раскритиковал судью на ОИ

Чемпионат.com
1 час назад

Российский боксёр Муслим Гаджимагомедов, победивший в полуфинале Олимпийских игр — 2020 новозеландца Дэвида Ньику в весовой категории до 91 кг, раскритиковал одного из судей поединка.

«Смотрел другой поединок»: российский боксёр раскритиковал судью
Фото: DAN MULLAN/GETTY IMAGESDAN MULLAN/GETTY IMAGES

«Не понимаю, как аргентинский судья мог отдать оппоненту все три раунда. Видимо, в телефоне он смотрел другой поединок. Таких арбитров нужно отстранять от работы, дисквалифицировать. Только так бокс станет более честным. По ходу боя понимал, что я впереди по очкам. Теперь ждём, с кем буду боксировать в финале: с бразильцем или кубинцем», — цитирует Гаджимагомедова телеграм-канал Олимпийского комитета России (ОКР).

Отметим, Гаджимагомедов гарантировал в копилку медального зачёта сборной России как минимум серебряную медаль. Бой за золото состоится в пятницу, 6 августа. Начало — в 9:05 мск. Его соперник станет известен позднее.

Олимпиада-2020,Муслим Гаджимагомедов,СБОРНАЯ РОССИИ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители