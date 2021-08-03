Замена медведям: синхронистки выступят в купальниках с балалайкой

Изображение медведя запретили из-за сильной связи с Россией. Ну теперь-то точно никто не поймёт, откуда приехали Ромашина и Колесниченко.

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Сборная России на Олимпиаде-2020, как мёд в песенке Винни-Пуха – вроде и есть, а вроде и нет. Из-за санкций символы нашей страны в Токио официально под запретом, но вот, что именно относить к символам России – каждый решает сам.

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В синхронном плавании, к примеру, нашим чемпионкам запретили выходить к бассейну в купальнике с изображением медведя. Слишком уж с Россией ассоциируется. К счастью, девушки быстро сориентировались и заменили медведя на балалайку.

Теперь-то никто не догадается, откуда Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко. Тем более из «Калинки» слово «Россия» изъяли.

Россиянкам запретили выступать в купальниках с медведями

Непобедимый российский дуэт синхронисток привёз в Токио новую техническую программу «Калинка». Для Светланы Ромашиной и Светланы Колесниченко специально были разработаны купальники в тему программы, но экипировка не прошла утверждение в соответствующих инстанциях. Дескать, медведь вызывает стойкие ассоциации с Россией, поэтому на купальнике российских спортсменок ему не место.

Решение настолько экстравагантное, что сразу появляется масса вопросов. А что, медведи, оказывается, эндемики и водятся только в России? Как коалы и кенгуру в Австралии? А если бы в купальнике с медведем решили выйти синхронистки из Канады или Украины, например? Их бы тоже наказали за ассоциации с Россией? Вообще запрет на медведей настолько отдаёт абсурдом, что в него лучше даже не погружаться. Вот и многие болельщики отреагировали на ситуацию с юмором. Не обошлось, конечно, без шуток про водку и икру, а кое-кто даже предполагал, что таким способом организаторы провоцируют россиянок выступать вообще без купальников.

Вместо балалайки мог быть мавзолей?

Если серьёзно, то решение чиновников выглядит как мелкая пакость. Слишком уж долго и безраздельно сборная России доминирует в синхронном плавании. Ей и музыку выключали, и в бассейн хлорки наливали, а она выдаëт шедевр за шедевром и увозит всё золото домой. К счастью, у нашей команды было достаточно времени на внесение изменений в дизайн.

Новый вариант купальников широкая публика ещё не видела, но после роскошного выступления в квалификации россиянки раскрыли секрет. Вместо медведя на одежде разместили балалайку. И самое удивительное, что контрольные органы, посчитавшие медведя слишком российским, в балалайке ничего предосудительного не увидели. Логика куда-то испарилась, но даже к лучшему. Могли бы ведь всё подряд запрещать. Тогда пришлось бы отказываться либо от «Калинки», либо от купальников. Так что хорошо, что наши Светы не голыми будут выступать. И на том спасибо.

Пожалуй, точнее всего ситуацию с купальниками описал комментатор синхронного плавания Дмитрий Губерниев.

«Решение по купальникам наших девушек кажется странным, но девчонки — молодцы. Можно было нарисовать матрёшку, балалайку или Спасскую башню. Можно было бы на радость соперницам даже нарисовать мавзолей, но главное — дух, который есть у нашей сборной», — сказал Губерниев корреспонденту «Чемпионата».

И ведь не поспоришь. Можно не сомневаться, что Ромашина и Колесниченко в купальниках с изображением балалайки выступят так же идеально, как если бы на них красовались медведи. Да и по уровню мастерства наши девушки настолько превосходят всех остальных, что могут выступать в любых купальниках и под любую музыку.