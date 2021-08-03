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Олимпиада-2020

Плющенко раскритиковали за поддержку американской гимнастки Байлз

Газета.Ru
1 час назад

Двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко раскритиковали за поддержку четырехкратной победительницы Игр Симоны Байлз.

Плющенко раскритиковали за поддержку гимнастки Байлз
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее американка снялась с большей части соревнований из-за психологических проблем. Бывший фигурист опубликовал в Instagram пост со словами поддержки спортсменки, однако подписчики россиянина не оценили это.

"Как вообще можно поддерживать спортсменку, которая открыто принимает запрещенные препараты, якобы по медицинским показаниям они ей необходимы?" - написала одна из поклонниц фигуриста.

"Она на психостимуляторе с детства, а это серьезные таблетки и серьезный период. И нечего жалеть ту, которая за счет терапевтических исключений побеждала", - отметила еще одна подписчица экс-спортсмена.

Плющенко ответил критикам, что у Байлз есть официальное разрешение на применение препарата от Всемирного антидопингового агентства (WADA).

"Американские врачи посчитали, что справки от WADA хватит для ввоза этого препарата в Японию, а оказалось, что нет, надо было согласовывать заранее. Спортсмены не роботы, они – люди! Терапевтические исключения есть у многих спортсменов в мире!" - написал двукратный олимпийский чемпион.

Плющенко отметил, что американка является величайшей гимнасткой современности.

"Только люди, которые никогда не были в профессиональном спорте, могут так узко мыслить о спорте и спортсменах", – добавил Плющенко. Ранее депутат Госдумы заявил, что американке Байлз нельзя выступать на Олимпиаде.

Олимпиада-2020,Евгений Плющенко,Госдума,Всемирное антидопинговое агентство,
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