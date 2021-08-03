Плющенко раскритиковали за поддержку гимнастки Байлз

"Американские врачи посчитали, что справки от WADA хватит для ввоза этого препарата в Японию, а оказалось, что нет, надо было согласовывать заранее. Спортсмены не роботы, они – люди! Терапевтические исключения есть у многих спортсменов в мире!" - написал двукратный олимпийский чемпион.