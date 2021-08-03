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Олимпиада-2020

Российский гимнаст Нагорный взял бронзу в упражнениях на перекладине на Олимпиаде-2020

Елена Прошина
1 час назад

Российский Гимнаст Никита Нагорный взял бронзу в упражнениях на перекладине на Олимпийских играх в Токио. Сборная России в результате заняла второе место в общем медальном зачете, пишет РИА Новости.

Российский гимнаст Нагорный взял бронзу в упражнениях на перекладине на Олимпиаде-2020
Фото: ReutersReuters

Ранее Нагорный также завоевал бронзу в личном многоборье и золото в составе сборной в командном первенстве.

Российские гимнастки также не ушли без наград – у них золото в командном многоборье, а Ангелина Мельникова взяла две бронзы – в личном многоборье и в вольных упражнениях. Серебряные медали получили Анастасия Ильянкова на разновысоких брусьях и Денис Аблязин в опорном прыжке.

Всего в копилке гимнастов оказались две золотые, две серебряные и четыре бронзовые награды. Первое место занял Китай с тремя золотыми, тремя серебряными и двумя бронзовыми медали. США оказались на третьем месте, получив по две награды каждого типа.

Олимпиада-2020,Анастасия Ильянкова,Ангелина Мельникова,Никита Нагорный,Денис Аблязин,СБОРНАЯ РОССИИ,РИА Новости,
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