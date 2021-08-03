Российский гимнаст Нагорный взял бронзу в упражнениях на перекладине на Олимпиаде-2020

Российский Гимнаст Никита Нагорный взял бронзу в упражнениях на перекладине на Олимпийских играх в Токио. Сборная России в результате заняла второе место в общем медальном зачете, пишет РИА Новости.
Ранее Нагорный также завоевал бронзу в личном многоборье и золото в составе сборной в командном первенстве.
Российские гимнастки также не ушли без наград – у них золото в командном многоборье, а Ангелина Мельникова взяла две бронзы – в личном многоборье и в вольных упражнениях. Серебряные медали получили Анастасия Ильянкова на разновысоких брусьях и Денис Аблязин в опорном прыжке.
Всего в копилке гимнастов оказались две золотые, две серебряные и четыре бронзовые награды. Первое место занял Китай с тремя золотыми, тремя серебряными и двумя бронзовыми медали. США оказались на третьем месте, получив по две награды каждого типа.