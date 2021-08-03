Российский легкоатлет Шубенков снялся с Олимпиады в Токио из-за травмы

Российский легкоатлет Сергей Шубенков получил травму во время разминки перед квалификационным забегом на Олимпийских играх в Токио. Из-за чего спортсмен снялся с соревнований, сообщает «Чемпионат».

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Как объяснил тренер, у спортсмена были давние проблемы с ахиллом, но в последнее время они его не беспокоили, и Шубенков считал, что готов выступить.

«Сегодня уже разминался на стадионе, все было в порядке, когда это произошло», – сказал Клевцов.

Таким образом Шубенков пропускает вторую Олимпиаду подряд. В 2016 году из-за ситуации вокруг антидопинговых проб российскую сборную по легкой атлетике вовсе не допустили до игр.

Напомним, что сейчас сборная России под флагом ОКР занимает пятое место в общем зачете с 13 золотыми, 21 серебряной и 18 бронзовыми медалями (всего 52 награды).