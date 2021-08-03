Российские синхронистки призвали отстранить диджея на Олимпиаде

«Этого диджея мы знаем давно! Такое ощущение, что его на нас замыкает, потому что он очень симпатизирует русской команде, но честно говоря, я в такие совпадения не верю! Поэтому, да. Я думаю, что делегация после соревнований будет настаивать на том, чтобы он больше не обслуживал крупные старты», - приводит слова Данченко телеграм-канал Mash.