Российские синхронистки призвали отстранить диджея на Олимпиаде

Сборная России по синхронному плаванию будет добиваться отстранения от крупных соревнований диджея, который перепутал музыку на выступлении россиянок на Олимпийских играх в Токио. Об этом заявила главный тренер синхронисток Татьяна Данченко.
Она напомнила, что именно этот диджей обслуживал Олимпиаду в Рио-де-Жанейро, где произошла аналогичная накладка с музыкой.
«Этого диджея мы знаем давно! Такое ощущение, что его на нас замыкает, потому что он очень симпатизирует русской команде, но честно говоря, я в такие совпадения не верю! Поэтому, да. Я думаю, что делегация после соревнований будет настаивать на том, чтобы он больше не обслуживал крупные старты», - приводит слова Данченко телеграм-канал Mash.
2 августа перед началом выступления российского дуэта синхронисток Светланы Колесниченко и Светланы Ромашиной в предварительной произвольной программе на Олимпийских играх в Токио отключилась музыка.
Из-за неполадок с музыкой спортсменки вынуждены были начать свой номер заново. Как выяснилось позднее, российским спортсменкам поставили чужой трек, из-за чего затем музыку выключили вовсе.
Тем не менее, Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина показали лучший результат в квалификации, опередив китаянок и украинок.