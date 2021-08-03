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Олимпиада-2020

Российские синхронистки призвали отстранить диджея на Олимпиаде

Вероника Полынина
56 минут назад

Сборная России по синхронному плаванию будет добиваться отстранения от крупных соревнований диджея, который перепутал музыку на выступлении россиянок на Олимпийских играх в Токио. Об этом заявила главный тренер синхронисток Татьяна Данченко.

Она напомнила, что именно этот диджей обслуживал Олимпиаду в Рио-де-Жанейро, где произошла аналогичная накладка с музыкой.

«Этого диджея мы знаем давно! Такое ощущение, что его на нас замыкает, потому что он очень симпатизирует русской команде, но честно говоря, я в такие совпадения не верю! Поэтому, да. Я думаю, что делегация после соревнований будет настаивать на том, чтобы он больше не обслуживал крупные старты», - приводит слова Данченко телеграм-канал Mash.

2 августа перед началом выступления российского дуэта синхронисток Светланы Колесниченко и Светланы Ромашиной в предварительной произвольной программе на Олимпийских играх в Токио отключилась музыка.

Из-за неполадок с музыкой спортсменки вынуждены были начать свой номер заново. Как выяснилось позднее, российским спортсменкам поставили чужой трек, из-за чего затем музыку выключили вовсе.

Тем не менее, Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина показали лучший результат в квалификации, опередив китаянок и украинок.

Олимпиада-2020,Видео,Татьяна Данченко,Светлана Колесниченко,Светлана Ромашина,СБОРНАЯ РОССИИ,
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